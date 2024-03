Inscrições para o primeiro Casamento Comunitário de 2024 vão até sexta (22)

As inscrições para a 1ª edição do Casamento Comunitário de 2024 foram prorrogadas. O prazo, que inicialmente se encerrava nessa quarta-feira (20), foi estendido até sexta-feira (22).

A cerimônia está prevista para ocorrer no dia 28 de abril e celebrará a união de 50 casais, que serão selecionados pela Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF ) por ordem cronológica de inscrição.

A lista dos noivos contemplados será divulgada no próximo dia 27. As informações referentes ao período de prorrogação constam no Edital nº 2, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quinta-feira (21).

O Edital n° 1, publicado no DODF em 5 de março, apresenta todas as informações sobre o Casamento Comunitário. Para participar, é necessário preencher alguns requisitos, como residir no DF, ser hipossuficiente, apresentar toda a documentação prevista no edital, ter idade mínima de 18 anos e não ter impedimento legal para casar-se, nos termos do artigo 1.521 do Código Civil.

No ato da inscrição, é necessário levar a documentação prevista no Edital nº 1, das 9h às 16h30, a uma das unidades abaixo:

Praça dos Direitos de Ceilândia – QNN 13, Ceilândia Norte

Na Hora Rodoviária – Rodoviária do Plano Piloto, plataforma inferior

Praça dos Direitos do Itapoã – Quadra 203, Del Lago II

Estação Cidadania do Recanto das Emas – Quadra 113, Lote 9

*Com informações da Secretaria de Justiça do Distrito Federal