A Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal (SEL-DF) abriu inscrições para a seletiva de ginástica rítmica do projeto Futuro Campeão. A peneira está marcada para sábado (23), das 9h às 12h30, no Centro Olímpico e Paralímpico (COP) do Setor O, em Ceilândia. Ao todo, serão oferecidas 30 vagas, destinadas a meninas com idade entre 7 e 15 anos.

A inscrição é gratuita e pode ser realizada na secretaria da unidade ou no próprio dia da seletiva. Os selecionados recebem uniforme, lanche, transporte e materiais esportivos necessários para a realização das avaliações.

Titular da SEL-DF, Renato Junqueira elogia a metodologia do programa, implementado pela pasta nos COPs em 2013: “Esse programa é um dos pilares da Secretaria de Esporte e Lazer, no sentido de proporcionar oportunidades à comunidade. O Futuro Campeão ajuda a construir um caminho que além de contribuir para o fomento da prática esportiva, se torna uma ferramenta indispensável na formação integral dos jovens, ao direcioná-los para um futuro de realizações.

Durante a seletiva, serão avaliados não somente os aspectos técnicos, mas também o comprometimento dos inscritos, tendo em vista que a ginástica rítmica requer prática regular e consistente.A modalidade é caracterizada pela harmonia entre movimentos corporais e elementos de dança, que exigem disciplina, coordenação e dedicação por parte dos praticantes. Estes atributos alinham-se às diretrizes do programa, que tem por objetivo identificar jovens promissores no campo esportivo e promover uma vivência saudável por meio do esporte.

*Com informações da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal