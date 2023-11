Homem é preso por tráfico de drogas na Asa Sul

A ação foi conduzida pelos policiais militares do Grupo Tático Operacional do 1° Batalhão (Gtop 21)

Nas primeiras horas desta segunda-feira (13), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizou a prisão de um homem por tráfico de drogas durante uma abordagem no Setor Comercial Sul (SCS), em Brasília, às 01h45.

A ação foi conduzida pelos policiais militares do Grupo Tático Operacional do 1° Batalhão (Gtop 21), que, ao avistarem o indivíduo em atitude suspeita, procederam com a abordagem. Durante a revista, os policiais encontraram com o suspeito seis pedras de crack, totalizando 110 gramas da substância, uma balança de precisão e a quantia de R$ 1.197,00 em dinheiro trocado.

O homem foi detido em flagrante e conduzido à 5ª Delegacia, onde foi registrado o boletim de ocorrência.