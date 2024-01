Homem é preso por manter filho em cárcere privado

De acordo com a PMDF, o homem, que já tinha um mandado de prisão em aberto contra ele, foi levado para a 6ª Delegacia de Polícia

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu em flagrante, na tarde dessa quinta-feira (11), um homem suspeito de sequestrar e manter o próprio filho em cárcere privado, no Paranoá.

Segundo a corporação, inicialmente, o Grupo Tático Operacional (Gtop) foi acionado para atender uma ocorrência de violência contra mulher. Porém, ao chegar no local, os policiais se depararam com um homem, sua esposa e o filho saindo do apartamento.

Ao notar os policiais, o suspeito empurrou a esposa para fora do imóvel, puxou a criança para dentro e se trancou. Nesse momento, os PMs começaram a convencer o homem para abrir a porta e se entregasse, o que não aconteceu.

Ao notar que o homem não se entregaria, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionado e iniciaram a liberação do menino. O local precisou ser isolado e, após horas, o suspeito se entregou e libertou o filho.

De acordo com a PMDF, o homem, que já tinha um mandado de prisão em aberto contra ele, foi levado para a 6ª Delegacia de Polícia.