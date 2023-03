Homem é preso em menos de 24 horas após ser liberado de audiência cometendo o mesmo crime

Ele assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência e foi liberado com o compromisso de comparecer ao Poder Judiciário quando for intimado

Homem foi preso após ser flagrado tentando furtar em um canteiro de obras no Sudoeste, essa é a terceira prisão no mês, ele havia sido liberado em uma Audiência de Custódia há menos de 24 horas. A prisão aconteceu na tarde desse domingo (26).



A prisão do homem ocorreu por volta das 15h depois que policiais militares do 7º Batalhão foram acionados para atender uma ocorrência na qual um homem invadiu um canteiro de obras no bloco K da quadra 103 do Sudoeste.



O suspeito percebeu a chegada dos policias e conseguiu fugir. Os policias pegaram as características do homem por meio das câmeras de segurança do prédio e saíram a sua procura.



Minutos depois, os policias receberam um novo chamado informando que o suspeito novamente estava tentando invadir a obra. Ele foi detido quando estava em um andaime da obra.



O detido foi levado à 5ª Delegacia onde foi constato que ela havia sido no dia anterior em uma Audiência de Custódia pelo crime de furto em um canteiro de obras no Guará.