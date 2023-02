Homem é preso com porte ilegal de arma na Ceilândia

Com ele os policiais encontraram uma pistola G2C 9 mm, 20 munições intactas e três carregadores

Após abordagem, na chácara 92 do Sol Nascente em Ceilândia, um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo, o fato ocorreu às 16h30 dessa terça-feira (21).

Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 10º Batalhão (Gtop 30) avistaram o homem em atitude suspeita e fizeram a abordagem. Com ele os policiais encontraram uma pistola G2C 9 mm, 20 munições intactas e três carregadores.



O homem foi preso e apresentado na 15ª Delegacia, onde foi registrado o flagrante.