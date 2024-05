Homem é preso com arma de fabricação caseira no Gama

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) efetuou na noite desta quinta-feira (2), a prisão de um homem por porte ilegal de arma de fogo durante uma abordagem na quadra 32 do setor Leste, no Gama.

A ação foi realizada pelos policiais militares da Rondas Ostensivas Táticas Móveis (ROTAM), que avistaram um indivíduo em atitude suspeita dentro de um veículo Fiat Uno e decidiram proceder com a abordagem. Durante a revista, os policiais encontraram em posse do suspeito uma garrucha de fabricação caseira.

Diante da constatação do porte ilegal de arma de fogo, o homem foi detido e conduzido à 20ª Delegacia de Polícia (Gama), onde o flagrante foi registrado.