Homem é preso após tentativa de estupro contra seus dois filhos na Vicente Pires

No último domingo (19), por volta das 14h, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) deteve um homem acusado de estupro de vulnerável e tráfico de drogas em um incidente ocorrido na Rua 4, de Vicente Pires.

A intervenção policial teve início após o Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) receber um chamado urgente relacionado a um possível estupro de vulnerável na área. Ao chegar ao local, os militares encontraram moradores que haviam acionado o 190, detendo o suspeito, que apresentava cortes e lesões no rosto devido a uma luta corporal com os solicitantes.

O confronto ocorreu após testemunhas responderem ao chamado de socorro, onde relataram ter ouvido gritos de uma das crianças vindos de um apartamento. Os denunciantes bateram na porta e escutaram uma das crianças sendo impedida de gritar. Ao entrarem no local, depararam-se com o suspeito nu em sua cama, coberto de óleo corporal, na presença de seus dois filhos, um de 11 e outro de 5 anos.

Uma luta corporal se desenrolou, com o detido tentando atingir as pessoas com uma espada, sendo finalmente imobilizado pelos solicitantes. Posteriormente, a mãe de um dos menores compareceu ao local e conduziu as crianças até a 8ª Delegacia de Polícia (DP). O suspeito, que negou os fatos, foi conduzido pela PMDF até o hospital para tratar dos ferimentos, sob escolta de uma viatura.

Durante a intervenção no local, os policiais encontraram também substâncias ilícitas, sendo identificada a presença de maconha.