Família fica presa em kitnet em cima de loja que pegou fogo no Setor H Norte

Uma família ficou presa em uma kitnet, em cima de loja que sofreu incêndio no Setor H Norte, em Taguatinga, na noite da última segunda-feira (20).

Duas mulheres com duas crianças, incluindo uma bebê de colo se trancaram no banheiro da moradia, seguindo ordens do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Segundo a mulher, os militares pediram para a família ligar o chuveiro e colocar uma toalha molhada no rosto, para evitar a inalação de fumaça. Todos foram resgatados pelos militares, com segurança e sem ferimentos.