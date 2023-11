Incêndio consumiu lojas no Setor H Norte

A grande quantidade de fumaça chamou a atenção dos bombeiros, duas lojas e vários veículos estavam sendo consumido pelas chamas

Na noite desta segunda-feira (20), aproximadamente às 22:40, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para combater um incêndio em três edificações, em Taguatinga, mais precisamente no Setor H Norte, região tradicionalmente reconhecida pelas lojas de auto peças e oficinas.

A grande quantidade de fumaça chamou a atenção dos militares, duas lojas e vários veículos estavam sendo consumido pelas chamas.

O trabalho conta com o auxílio de vários grupamentos do CBMDF. Os imóveis habitacionais adjacentes foram evacuados e a não houve registro de vítimas. O combate ao incêndio ainda continua e existe uma grande quantidade de material combustível, o que exige uma operação muito cuidadosa.

Além da extinção do incêndio, as equipes estão visando proteger os estabelecimentos vizinhos para que o fogo não se alastre e cause ainda mais danos.

A matéria esta em atualização