Homem é preso após mostrar genitália para crianças na Asa Norte

Indivíduo tentou fugir, mas foi capturado pelos policiais militares. Caso ocorreu na 716 Norte

Um homem de 55 anos foi preso pelo crime de importunação ofensiva ao pudor contra criança e adolescente na noite de sexta-feira (26), por volta de 22h. O crime aconteceu na 716 Norte.

A Polícia Militar (PMDF) recebeu a denúncia de que um homem estaria mostrando a genitália para dois menores de idade. Chegando ao local, a equipe foi recebida pela mãe das crianças, de 9 e 10 anos. Ela mostrou aos militares o local onde estaria o suspeito.

Com a aproximação dos policiais o homem tentou fugir, mas logo foi capturado. A ocorrência foi registrada na 5ª Delegacia (área central), onde o detido foi reconhecido.

Apreensão de cocaína

Já na madrugada deste sábado (27), em outra ocorrência, policiais prenderam dois homens pelo crime de tráfico de drogas na DF-290, no Gama.

Os militares deram ordem de parada a um GM Prisma com dois homens a bordo. Durante a abordagem, foram encontrados dois papelotes de cocaína com um dos suspeitos. No carro, policiais encontraram mais três pacotes, somando 4 quilos da droga.

A ocorrência foi registrada na 20ª Delegacia de Polícia (Gama).