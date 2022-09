Homem é preso após golpear vizinho com faca em Sobradinho II

Nessa segunda feira, 19, a PCDF predeu um homem após ele atingir o vizinho com golpes de faca, em Sobradinho II

Nessa segunda feira, 19, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) predeu um homem após ele atingir o vizinho com golpes de faca, em Sobradinho II. No momento do crime, ambos estavam embriagados.

Segundo as investigações, a vítima afirmou que se aproximou do autor na intenção de beberem juntos. Foi quando teve início uma discussão e o autor desferiu dois golpes de faca no braço da vítima.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Regional de Sobradinho (HRS).

O autor foi preso logo após o crime, ainda portando a faca utilizada na agressão.

Ele foi preso e, caso seja condenado, poderá pegar até 20 anos de prisão.