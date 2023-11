Homem é preso após disparar arma de fogo em via pública na Estrutural

Além da detenção, a PMDF conseguiu apreender a arma de fogo utilizada no crime, juntamente com uma munição intacta

Na noite desta segunda-feira, por volta das 23h, a Polícia Militar do Distrito Federal agiu com rapidez para conter uma situação de perigo em Santa Luzia, na cidade Estrutural.

Durante um patrulhamento de rotina, as equipes do Grupo Tático Operacional (GTOP) 35 conseguiram efetuar a prisão de um indivíduo que havia disparado uma arma de fogo calibre .38 em via pública.

Os policiais intervieram imediatamente, garantindo a prisão do suspeito. Tanto o indivíduo quanto a evidência do crime foram conduzidos à delegacia para que as providências legais necessárias fossem tomadas.