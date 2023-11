Chuvas intensas no Distrito Federal mobilizam Bombeiros

As chuvas resultaram em várias quedas de árvores, causando transtornos em diferentes áreas do Distrito Federal

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado nesta terça-feira, por volta das 11h20, para atender diversas ocorrências provocadas pelas fortes chuvas que atingiram a região. As equipes do CBMDF, empenhando vários Grupamentos e viaturas, atuaram incansavelmente para lidar com as consequências das intensas precipitações.

O CBMDF respondeu a chamados em várias localidades, incluindo vias públicas e propriedades privadas, algumas delas envolvendo a rede de transmissão de energia elétrica. Entre as ocorrências registradas, destacam-se:

Na Quadra 03 Conjunto J do Setor Sul do Gama, uma árvore caiu sobre a rede elétrica;

Na UBS 02 de Samambaia, uma árvore tombou sobre veículos no estacionamento;

No Setor Hospitalar Sul, na Quadra 715 entre os Blocos A e B, uma árvore caiu sobre três carros;

Na Quadra 616 Sul, estacionamento ao lado do Conselho Federal de Medicina, uma árvore atingiu aproximadamente 18 veículos;

Nas Entrequadras 215/216 Sul, próximo à tesourinha, uma árvore bloqueou a pista, impactando o trânsito;

No QCG da PMDF no Setor Policial Sul, uma árvore caiu sobre cinco veículos;

Na tesourinha da quadra 213/214 Sul, uma árvore obstruiu a via;

Na Altiplano Leste, Estrada Real, Rua 13, entre as chácaras 42 e 44 do Setor Interlagos, alguns galhos bloquearam a via, dificultando o trânsito;

No QN 411 Conjunto F de Samambaia, uma árvore caiu sobre a rede elétrica.

Diante das situações que envolviam a rede elétrica, os bombeiros gerenciaram os riscos até a chegada da Neoenergia/CEB, responsável pelo desligamento da rede elétrica.

Foram empregados equipamentos de corte, como motosserras, para remover árvores que representavam risco e desobstruir vias bloqueadas, garantindo a segurança da população e minimizando os danos ao patrimônio.

É importante ressaltar que não houve registro de vítimas decorrentes de nenhuma das ocorrências.