Homem é preso após atropelar e não prestar socorro à vítima

A ação policial foi realizada em Sobradinho/DF, onde o suspeito foi encontrado em seu local de trabalho

Na tarde de segunda-feira (29), policiais civis da 6ª DP realizaram a prisão em flagrante de um homem de 45 anos pelo crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor, agravado pela omissão de socorro à vítima. O crime ocorreu no domingo (28), por volta das 18h30, na rodovia DF 001, próximo ao campo sintético da Quadra 2, do Condomínio Del Lago I, Itapoã/DF.

O veículo utilizado no crime também foi localizado e apreendido, apresentando danos no capô e no para-brisa dianteiro.

A prisão em flagrante ocorreu após investigações da equipe da 6ª DP, que levantaram informações sobre o envolvimento do suspeito no atropelamento e omissão de socorro. Com base nos indícios e provas coletados, os policiais efetuaram a prisão do homem, que agora está à disposição da Justiça.