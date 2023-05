PCDF desarticula esquema de fraudes bancárias

A ação contou com a participação de uma equipe composta por seis policiais civis da PCDF e quatro policiais federais

Na manhã desta quinta-feira (30), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou a segunda fase da operação nacional intitulada “Não Seja um Laranja”. O objetivo da operação é desarticular esquemas criminosos organizados voltados para a prática de fraudes em contas eletrônicas de várias instituições bancárias do país.

Foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência de um homem de 45 anos, apontado como alvo da investigação. Durante as buscas, foram encontrados documentos bancários e aparelhos celulares.

Segundo as investigações, o indivíduo está sendo acusado de ter cometido uma fraude bancária no valor de R$105 mil contra uma empresa sediada no estado de Tocantins. Parte dos recursos desviados foi direcionada para a conta bancária do investigado.

Essa operação é mais uma iniciativa da força-tarefa Tentáculos, criada pelo DPF para reprimir fraudes bancárias eletrônicas, por meio da colaboração entre as Polícias Civis dos estados brasileiros, instituições bancárias e com a validação da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Destaca-se também o apoio operacional da Unidade Especial de Investigação a Crimes Cibernéticos do DPF, que recentemente iniciou suas atividades e já realizou sua segunda grande operação.

De acordo com a DRCC, nos últimos anos, a Polícia Federal identificou um aumento significativo da participação consciente de pessoas físicas em esquemas criminosos nos quais elas cedem suas contas bancárias em troca de pagamento.