Duas pessoas morrem após colisão entre ambulância e motocicleta na BR-251

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), foi acionado após uma colisão entre uma ambulância e uma motocicleta, na BR-251, logo após a divisa dos estados de Goiás e Distrito Federal, na noite de quarta-feira (21). O acidente ocorreu por volta das 21h39.

O Centro de Operações do Corpo de Bombeiros (COCB) recebeu um chamado via telefone de emergência 193, relatando um acidente grave envolvendo uma ambulância tipo Van e uma motocicleta em território goiano. Após uma avaliação preliminar, o 17º Grupamento de Bombeiro Militar (17GBM) de São Sebastião foi acionado e rapidamente se dirigiu ao local, sendo a unidade mais próxima ao incidente.

No local do acidente, as equipes de resgate encontraram uma motocicleta Yamaha/Factor de cor preta no acostamento da rodovia, com duas vítimas gravemente feridas. Uma delas, de 21 anos, teve seu óbito declarado no local pela médica que estava a bordo da ambulância envolvida na colisão.

A segunda vítima, um homem não identificado, cerca de 35 anos, estava em parada cardiorrespiratória (PCR). As equipes de resgate iniciaram imediatamente o protocolo de reanimação cardiopulmonar (RCP) e acionaram suporte avançado de vida (SAV). Após a chegada do médico do CBMDF, foram administrados medicamentos na tentativa de estabilizar o paciente. No entanto, após 30 minutos de intensos esforços, a PCR foi revertida, mas o paciente, que apresentava traumatismo cranioencefálico grave, foi transferido para o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF) em estado crítico. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital.

Foi impossível identificar o piloto e o passageiro da motocicleta, pois ambos os capacetes das vítimas foram encontrados na vegetação após o acostamento, no sentido oposto ao da colisão.

O segundo veículo envolvido no acidente era uma ambulância MB/Sprinter de cor branca, pertencente à Prefeitura Municipal de Unaí – MG, que estava realizando um transporte inter-hospitalar, levando um paciente da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Sebastião para o Hospital Municipal de Unaí – MG. A ambulância parou na rodovia logo após o ponto de impacto e seguia no mesmo sentido pela via.