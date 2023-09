Falso profeta: Pastor suspeito de movimentar R$ 156 milhões em 5 anos é preso no TO

As investigações revelaram que o grupo criminoso prometia lucros astronômicos, da ordem de ‘um octilhão’ de reais, às suas vítimas

O pastor Osório José Lopes Júnior, que estava sendo procurado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), devido a seu envolvimento em um esquema de golpes financeiros que afetou mais de 50 mil vítimas, foi finalmente detido no sul do Tocantins. Segundo informações da Polícia Civil local, sua captura ocorreu na cidade de Sucupira, na tarde de quinta-feira (21).

Por volta das 17h15, Osório José foi encontrado em um rancho na zona rural e conduzido à Delegacia de Gurupi para prestar seu depoimento. A defesa do pastor declarou que ainda não teve acesso ao conteúdo dos autos do processo.

Após a conclusão dos procedimentos na delegacia, o pastor foi transferido para a Unidade Penal Regional de Gurupi, onde ficará à disposição da Justiça do Distrito Federal. A Polícia Civil do DF já foi notificada sobre a prisão e deve solicitar o recambiamento do investigado em breve.

Além de Osório, Maria Aparecida Gomes Barbosa, uma pastora missionária de 63 anos, também foi presa na mesma data. Ela é suspeita de envolvimento no mesmo esquema e foi localizada na cidade de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, na residência de sua filha.

A operação teve início na manhã de quarta-feira (20), e as vítimas, que somam milhares, estão distribuídas pelo Brasil e até mesmo em outros países. De acordo com a Polícia Civil, o grupo criminoso movimentou a quantia de R$ 156 milhões ao longo de cinco anos, além de criar cerca de 40 empresas fictícias e operar mais de 800 contas bancárias suspeitas.