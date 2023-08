Família procura homem que desapareceu após sair para pedalar no Guará

A família fez um boletim de ocorrência por desaparecimento e divulgou a imagem de Luiz, para ajudar as pessoas no reconhecimento, caso tenham o visto

Um homem está desaparecido, após sair para pedalar e a família pede a ajuda para encontrá-lo. O policial aposentado Luiz Silva de Lima, 61 anos, saiu de casa às 13h30 de segunda-feira (28), no Guará, e não voltou. A família fez um boletim de ocorrência por desaparecimento e divulgou a imagem de Luiz, para ajudar as pessoas no reconhecimento, caso tenham o visto.

O filho de Luiz, Jean Guilherme, 29 anos, descreve que ele saiu de casa com uma camiseta branca e bermuda jeans, calçando um tênis preto. Ele carregava uma bicicleta cinza. “E depois disso, não tivemos mais informações. Ele saiu para andar de bicicleta, que geralmente ele costuma algumas vezes sair para pedalar no Guará e não demora para voltar”. Os passeios do pai costumam durar em média uma hora e meia, de acordo com Jean.

A família já foi a hospitais e outros estabelecimentos, atrás de Luiz, mas sem sucesso. Com esperanças de encontrar Luiz, a família está divulgando fotos com referências de como é o rosto de Luiz e como ele estava quando desapareceu. Os familiares pedem que quem tiver informações sobre ele, entre em contato com os números: 61 98263-0568 ou 66 98441-6262.