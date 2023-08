Combate ao fumo: Secretaria de Saúde apreendeu cerca de 30 mil cigarros eletrônicos e narguilés em 2023

A Instrução Normativa nº 30, de 24 de maio de 2022, reúne os dispositivos legais sobre o uso dos equipamentos

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES DF), por meio da Subsecretaria de Vigilância Sanitária (SVS), apreendeu cerca de 30 mil cigarros eletrônicos e narguilés somente neste ano. Um total de 138 estabelecimentos foram autuados. O motivo envolve o uso irregular dos equipamentos em recintos fechados.

A Instrução Normativa nº 30, de 24 de maio de 2022, reúne os dispositivos legais sobre o uso dos equipamentos. O uso proibido do cigarro eletrônico e do narguilé em ambientes fechados, por exemplo, faz parte do documento. Já em locais destinados exclusivamente à comercialização de produtos para fumo, como tabacarias, é ilegal o consumo, salvo porções pequenas para experimentação.

Segundo o diretor da SVS, André Godoy Ramos, as apreensões foram feitas em localidades como boates e bares hookah de Brasília. “Além dos perigos já observados, há ainda um agravante para os garçons, por exemplo. Eles passam horas servindo e inalando a fumaça, prejudicando a saúde, em ambientes sem muita ventilação”, explica.

Evento de conscientização

Para conscientizar sobre o combate ao fumo, em específico sobre o perigo dos sabores e aromas que disfarçam a nicotina, a diretoria de Vigilância Epidemiológica (Divep) da SES-DF realizou nesta terça-feira (29) um evento na Estação de metrô Galeria.

Entre a distribuição de folders e de kits bucais, profissionais de saúde orientaram os passageiros sobre estilo de vida, alimentação adequada e o impacto da nicotina e do tabaco na saúde da boca e dos pulmões. A data foi escolhida em alusão ao Dia Nacional do Combate ao Fumo, celebrado hoje (29).

“Nosso foco, neste ano, são as crianças e os adolescentes. Atualmente, a indústria do tabagismo tem focado em estratégias e produtos que alcancem públicos jovens. Grupos esses que são mais vulneráveis e suscetíveis à dependência da nicotina”, relata o diretor da Vigilância Epidemiológica, Adriano de Oliveira.

Para isso, a SES-DF tem realizado ações de conscientização não somente em locais de grande movimentação, mas em escolas para os ensinos fundamental e médio. O intuito é conscientizar o público jovem, principalmente, não só sobre os males, mas também de quanto a vida é mais livre e plena quando não estão sob nenhum tipo de dependência. “O tabagismo é, sem sombra de dúvida, um dos principais hábitos ou fatores de risco associados a vários processos de adoecimento”, complementa Oliveira.

Bruno Neves, 26 anos, foi um dos pedestres que se interessou pela ação da Divep: “Muito boa essa iniciativa de fazer uma ação de conscientização em um espaço movimentado. É bom porque a gente pode discutir e desenvolver ideias a respeito”, declarou.

Já a moradora do Paranoá, de 42 anos, apesar de não fumante, acredita que as ações devem ocorrer sempre. Após passar pelas apresentações de conscientização, ela ficou encantada com o serviço. “Podem vir várias vezes, especialmente também pela manhã e ao final de tarde, que passam ainda muito mais pessoas”, sugeriu.

Tema da campanha de 2023

O tema da campanha do Dia Nacional do Combate ao Fumo 2023 é “Sabores e aromas em produtos derivados de tabaco: uma estratégia para tornar a população dependente de nicotina”, escolhido pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca/MS).

A campanha visa, em especial, alertar a sociedade sobre o impacto causado pelo uso de aditivos na experimentação, na promoção da iniciação e na captação de crianças, adolescentes e jovens à dependência de nicotina.