Cruzeiro volta a promover a Rua de Lazer no próximo domingo

No próximo domingo (28), das 9h às 15h, o estacionamento do Ginásio do Cruzeiro será palco de um evento especial: a Rua de Lazer. Com uma programação diversificada, o evento vem resgatar a essência das brincadeiras antigas e incentivar a participação de toda a família em atividades que estimulem a interação social, a saúde e o bem-estar.

Entre as atividades programadas, destacam-se brincadeiras tradicionais, jogos diversos, feira de artesanato local, aulão de dança e aula de ginástica, além da Copa Cruzeiro de Futsal Sub 7 e Sub 9.

O administrador da cidade, Gustavo Aires, enfatiza a importância desse evento para a comunidade do Cruzeiro: “Queremos fazer do Cruzeiro, uma cidade cada vez mais agradável, promover o bem-estar e a qualidade de vida da população”.

*Com informações da Administração Regional do Cruzeiro