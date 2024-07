Homem é morto a tiros em parada de ônibus próximo ao Aeroporto de Brasília

Um homem foi morto a tiros na tarde desta terça-feira (2), em uma parada de ônibus em frente à escola da ANAC. O crime ocorreu por volta das 8h, próximo ao Aeroporto de Brasília.



De acordo com informações do oficial do batalhão do Lago Sul, dois indivíduos em uma motocicleta se aproximaram da vítima e abriram fogo, utilizando uma pistola.



O que poderia ter sido um crime sem testemunhas tomou um rumo diferente graças à presença de policiais de Minas Gerais que estavam na região e presenciaram o crime. Esses policiais intervieram imediatamente, resultando em um confronto com os agressores.

Durante o confronto, os policiais conseguiram render os dois suspeitos. Um dos agressores foi atingido por um disparo na perna e recebeu atendimento dos bombeiros, sendo posteriormente transportado para o Hospital de Base.



O segundo agressor, identificado como o autor dos disparos, foi detido no local e está sob custódia da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Ele foi levado para a 10ª Delegacia de Polícia, onde será submetido aos procedimentos legais necessários.