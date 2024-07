Semana do Design Brasiliense começa nesta quinta (4), no Museu Nacional da República

Nesta quinta-feira (4), o Museu Nacional da República receberá a Brasília Design Week. Com o apoio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal (Secti-DF), a iniciativa tem o propósito de incentivar a inovação e a pesquisa voltadas para o design, a cultura local e a economia criativa a fim de colocar o Distrito Federal no calendário internacional das semanas de design, gerando negócios e estimulando a economia local.

A criação do projeto visa difundir a cultura do design e da inovação nos processos criativos e suas intersecções com áreas como turismo, arquitetura, urbanismo, qualificação profissional e negócios de base tecnológica.

Desde 2017, Brasília é reconhecida como “Cidade Criativa do Design” pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco). Para Leonardo Reisman, titular da pasta, a realização da segunda edição da Semana do Design Brasiliense representa uma oportunidade única para potencializar os diversos segmentos da economia criativa. “Além de promover e valorizar a identidade brasiliense, este projeto deixará um importante legado para a nossa cidade: uma plataforma que irá mobilizar e movimentar o setor de design e a economia criativa, bem como incentivar o desenvolvimento da inovação e tecnologias aplicadas às áreas”, afirma.

Os visitantes poderão conferir as mostras “Jalapoeira apurada”, “Onde o plano encontra a margem” e “Conexão Brasília”. Pela primeira vez, o Brasil receberá um recorte dos trabalhos apresentados durante a Semana de Milão, na Itália. As exposições evidenciam tanto a produção brasiliense recente quanto peças premiadas e reconhecidas a nível nacional e internacional e buscam proporcionar um novo olhar sobre a cadeia produtiva do design do DF.

“Brasília inspira e expira criatividade. Não há como andar pela cidade sem se deparar com uma grande obra ou expressão artística. É preciso que nossa cidade abrace o design como caminho para seu desenvolvimento sustentável”, afirma Caetana Franarin, empreendedora responsável por idealizar o projeto.

A programação da Brasília Design Week inclui, ainda, outras exposições, feiras, workshops, oficinas, rodas de conversa, circuitos de visitação e design, mostras de filmes e encontros de negócios. Todas as atividades podem ser conferidas pelo site e pela página do projeto no Instagram.

O tema central deste ano é o incentivo às práticas sustentáveis e regenerativas no design. A inspiração foi o conceito de economia circular, o qual contempla produtos que sejam ambientalmente responsáveis em todos os seus estágios, desde os métodos e insumos escolhidos na sua fabricação até as possibilidades de reciclagem no pós-uso.

Planetário de Brasília receberá oficinas e workshops

No âmbito do projeto, o Planetário de Brasília receberá uma série de oficinas e workshops. Voltadas para profissionais, estudantes e pessoas em situação de vulnerabilidade que queiram atuar na área do design, as atividades abordarão os seguintes temas: práticas e aprendizado de técnicas de lambe-lambe, design de sinalização, design de embalagens, madeira plástica, restauro de móveis modernos, turismo regenerativo, grafite e branding e design na Era Digital. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link disponível no Instagram do projeto.

Serviço

Movimento Brasília Cidade do Design e Brasília Design Week

→ Data: De julho a agosto de 2024, com destaque para a Design Week, de 4 a 11 de julho.

→ Exposição BDW: De 4 de julho a 4 de agosto, no Mezanino do Museu Nacional da República.

→ Exposições, talks, roda de conversa e feiras: De 4 a 21 de julho no Anexo do Museu Nacional da República e em diversos pontos do circuito do design.

→ Workshop e Oficinas: Planetário de Brasília, IFB de Samambaia e Alecrim Dreams.

→ Informações: @bsbdesignweek e neste link.

*Com informações da Agência Brasília