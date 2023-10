Homem é flagrado furtando lingerie e perfume da Anitta em sex shop em Taguatinga

O suspeito, de cabelos brancos, foi capturado pelas câmeras de segurança da loja

Um homem foi flagrado furtando itens de uma sex shop em Taguatinga, região administrativa do Distrito Federal. O incidente ocorreu na tarde de quinta-feira (26) por volta das 17h30.

O suspeito, de cabelos brancos, foi capturado pelas câmeras de segurança da loja. Nas imagens, ele é visto pegando uma lingerie no valor de R$ 149,90 e a escondendo nas calças. Em seguida, escolheu um perfume que promete exalar o aroma das partes íntimas da cantora Anitta e o escondeu no bolso.

As vendedoras que estavam no local relataram que o homem entrou na loja de forma agitada, com os olhos vermelhos e aparentando estar sob o efeito de alguma substância entorpecente. Ele passou um tempo examinando os produtos antes de cometer o furto, primeiro escondendo a lingerie sob suas roupas e depois fazendo o mesmo com o perfume.