Abertura oficial dos Jogos Escolares Brasileiros acontece amanhã

A abertura oficial do evento acontece amanhã (27/10) às 19h30, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães

A edição de 2023 dos Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s) marca o retorno da maior competição escolar do país à capital federal, após de 19 anos. Os jogos vão ocorrer entre os dias 26 de outubro e 9 de novembro e contará com mais de 5 mil estudantes-atletas, com idades entre 12 e 14 anos, provenientes de todos os estados. A abertura oficial do evento acontece amanhã (27/10) às 19h30, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

A grande festa do desporto escolar nacional contará com competições nas modalidades de Atletismo, Atletismo Adaptado, Badminton, Basquete, Ciclismo, Futsal, Ginástica Artística, Ginástica Rítmica, Handebol, Judô, Karatê, Natação, Taekwondo, Tênis de Mesa, Vôlei, Vôlei de Praia, Wrestling e Xadrez, além de duas modalidades de demonstração, esgrima e curlin.

Para a realização dos Jogos a Secretaria de Esporte e Lazer destinou o recurso de R$ 7 milhões que serão utilizados para garantir a hospedagem dos participantes durante todo o período de competição.

O JEB’s conta com quatro séries de disputas em cada modalidade (ouro, prata, bronze e cobre), com classificação e distribuição de medalhas em cada série. Com isso, após as primeiras rodadas, são definidas as divisões e os torneios continuam competitivos para todas as delegações, até os últimos dias.

As competições estão previstas para ocorrerem na Universidade de Brasília, Associação dos Empregados da Eletronorte, Associação Atlética do Banco do Brasil, Associação dos Servidores do Banco Central, Ginásio Poliesportivo do Cruzeiro, Associação dos Servidores da Câmara dos Deputados, Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal, Instituto Federal de Brasília, Colégio Maristão, Colégio Maristinha, Clube Vizinhança, Associação dos Empregados da Ceb, Escola Franciscana Nossa Senhora de Fátima, Centro Olímpico e Paralímpico de Samambaia, CIEF, Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade, Colégio Mackenzie, Clube dos Subtenentes e Sargentos do Exército.

Serviço:

27/10/2023 – Abertura oficial dos Jogos Escolares Brasileiros

Hora: 19h30

Local: Auditório Master Centro de Convenções Ulysses Guimarães