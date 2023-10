Escolas públicas e privadas do DF receberão cursos e workshops de tecnologia, produção de jogos eletrônicos e audiovisual

Os estudantes do Ensino Médio de escolas públicas e privadas do Distrito Federal, serão contemplados com o projeto Capacitech

A atividade é voltada para estudantes do Ensino Médio e acontecerá por meio do projeto Capacitech desenvolvido em parceria com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal (SECTI)

Os estudantes do Ensino Médio de escolas públicas e privadas do Distrito Federal, serão contemplados com o projeto Capacitech que irá promover cursos e workshops voltados para a área de tecnologia, produção de jogos eletrônicos e audiovisual.

A programação do projeto inclui quatro cursos/workshops a serem realizados nos meses de novembro e dezembro. Podem participar da atividade todos os estudantes que estejam regularmente matriculados no Ensino Médio. A expectativa da ONG Cerrado Livre, responsável pela atividade, é atender a pelo menos 400 (quatrocentos) alunos. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site.

Os conteúdos, no formato vídeo-aulas, serão disponibilizados online após a inscrição. Entre as temáticas oferecidas estão: Curso de Introdução ao Audiovisual, ministrado por Lucas Peixoto; Workshop de Desenvolvimento de Jogos, ministrado por Alex Leal; Workshop de Montagem e Gerenciamento de Projetos, ministrado por Tati Moura e Workshop de Linguagem de Sistemas, ministrado por Victor Junior.

Conforme destaca o coordenador geral do projeto, André Rangel, o objetivo principal da atividade é fomentar o conhecimento e a capacitação dos estudantes em tecnologia e jogos eletrônicos, uma vez que este é um dos setores de mercado que mais tem crescido nas últimas décadas, especialmente, no Distrito Federal.

“Queremos impulsionar a inovação tecnológica. Entendemos que ela é parte do nosso dia a dia, além de um mecanismo que deve ser utilizado sempre a favor da população. Com as atividades, buscamos contribuir para a economia local, incentivando profissionais na criação de empregos diretos e indiretos em áreas relacionadas ao desenvolvimento de jogos, design, programação e muito mais”, afirma.

O projeto “Capacitech” é realizado em parceria com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal (SECTI). Após o encerramento do cronograma das atividades, será realizada também a “Semana de Orientação Profissional Capacitech” junto aos estudantes que participaram do projeto e que almejam seguir a carreira de desenvolvedores, criadores de jogos e técnicos em audiovisual.

As atrações incluem atividades recreativas, apresentações artísticas e palestras sobre o mercado de trabalho, com foco na área de ciência e tecnologia, dentre outras. A Semana terá início no dia 4 de dezembro, data em que é celebrado o Dia do Orientador Educacional. O evento acontecerá no Gama e será gratuito e aberto à comunidade.

Conheça o currículo dos professores:

● Victor Júnior – Victor fez transição de carreira para a área de Desenvolvimento Web e Mobile.Foi instrutor na Trybe, uma escola com metodologia ativa onde aprendemos a aprender. Possui experiência em Desenvolvimento Front-End e Back-End, Desenvolvimento Web, TypeScript e POO (Programação Orientada a Objetos);

● Alex Leal – jornalista por formação, Alex é desenvolvedor de jogos, especialista em educação e colunista de tecnologia. Alex é o criador do primeiro game político do Brasil, e um dos pioneiros em News game no País. Além disso, é professor universitário e CEO da Lizard Games;

● Tati Moura – é graduada e pós-graduada em Marketing. Tatiana é sócia-diretora da Prospecting Marketing. Fez parte da construção de várias marcas nacionais e atuou em cerca de 800 empresas nos mais de 20 anos de experiência acumulada em Marketing e Publicidade. A profissional também é palestrante e Educadora Executiva. Nos últimos anos passou por empresas de renome nacional como a Petz, Caoa, Sicredi, BRB, Supervia, Cacau Show e outras;

● Lucas Peixoto – Lucas fez a Direção de Imagens (DTV) de algumas lives e DVDs de artistas consagrados como, Hugo e Guilherme, Jorge & Mateus, Marília Mendonça, Guilherme e Benutto, Di Paullo & Paulino, Icaro & Gilmar, Harmonia do Samba, Parangolé, Psirico, João Gomes e Tarcísio do Acordeon. Peixoto fez também a direção de imagens de eventos para a Globo Brasília (Moto Week).

SERVIÇO

Cursos e workshops Capacitech

Data: até 1º de dezembro de 2023

Inscrições: https://www.capacitechbsb.com/.

Participação gratuita

Informações: https://www.instagram.com/capacitech.bsb/

Contato: [email protected]

