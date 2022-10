Quatro regiões ficarão sem energia nesta terça

Em Ceilândia, a suspensão ocorrerá entre 8h30 e 16h, na Fazenda Lage Giboia, chácaras Dos Lima, Chris e Maranhão e Núcleo Rural Samambaia, Fazenda Lagoa

A Neoenergia suspende o fornecimento de energia elétrica nesta terça-feira (25) para poda de árvores em localidades de Ceilândia, Park Way, Paranoá e Brazlândia. O corte temporário se dará para segurança dos profissionais e da população durante os trabalhos.

Em Ceilândia, a suspensão ocorrerá entre 8h30 e 16h, na Fazenda Lage Giboia, chácaras Dos Lima, Chris e Maranhão e Núcleo Rural Samambaia, Fazenda Lagoa.

No Park Way, o corte será realizado das 8h30 às 14h, no Setor de Mansões, Quadra 5, conjuntos 13 e 14.

No Paranoá, o fornecimento será interrompido entre 8h30 e 14h no Chácara Paranoá I; Núcleo Rural Boqueirão, chácaras 465, Itapuã, Vila Nobre e Lote 400; e Núcleo Rural Colombo, chácaras 310-A, 430, 475 e Lote 5; Núcleo Rural Boqueirão, chácaras 2, 2-B, 3, 4, 8, 14, 15, 17, 490, Croata, Das Meninas, Dois Irmãos, Frei Damião, Nossa Senhora Aparecida, Ninho da Águia, Ninho das Graças, Novo Horizonte, São Jorge, Sol Nascente, Pedra Preta, Alaufim, Aroeira, Assembleia, Boa União, Canto Bom, Carapia, Castro, Da Mata, Índia, Jardim, Jurema, Oasis, Paraíso, Priscila, Recreio, São Bento, São José, São Luiz, Santo Antônio, Santa Luzia, Casa 2, km 20, lotes 1, 3, Rua 1 e Rua Taveira e na DF-001, Fazenda São Bento.

Em Brazlândia, a suspensão também será das 8h30 às 14h. As localidades afetadas são: Área Especial 1, lotes A e C; QN 1, lotes 157, 159, 161 e 167; SCDN, blocos Q e R e Lote P e Setor Norte, Área Especial 1, lotes A, D, E, I, G, H, K, L, M, N, S e Rampas de Skate.

Além dos desligamentos programados, pode ocorrer a falta de energia em alguma região sem comunicação prévia. Nesses casos, a orientação é de que a população registre ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

*Com informações de Catarina Lima, da Agência Brasília