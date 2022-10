Secretaria de Saúde do DF atualiza número de casos de varíola dos macacos e de covid-19

Segundo a Secretaria de Saúde, o DF já tem registrado 293 casos de varíola dos macacos, e teve 142 novos casos de covid-19 nas últimas 24h

Novo boletim divulgado pela Secretaria de Saúde mostrou que o Distrito Federal chegou a 293 casos confirmados de varíola dos macacos, a Monkeypox. Desse total, 282 são do sexo masculino e 11 do sexo feminino.

Os exames laboratoriais descartaram outros 696 casos que estavam sendo investigados. Há ainda 249 casos suspeitos, que estão sendo estudados. A maior parte dos casos é de pessoas na faixa etária de 20 a 39 anos.

Outro número divulgado pela Secretaria de Saúde foi o de casos de covid-19. Até às 17h de hoje, foram notificados no DF 842.365 casos confirmados da doença, 142 casos novos em relação ao dia anterior. Do total de casos, 98,6% estão recuperados, e apenas 1,4% evoluíram para óbito.

Com relação ao local de residência dos casos confirmados, 88,7% residem no DF, enquanto 6,4% residem em outras Unidades Federadas (UF) – sendo 4,8% no Entorno.

A letalidade da covid-19 no Distrito Federal é de 1,4%, enquanto a taxa de mortalidade é de 354 por 100 mil habitantes. A maior taxa de mortalidade está na faixa etária de 80 anos ou mais.