Homem é flagrado construindo casa em Área de Preservação Permanente (APP)

Policiais militares do Grupamento de Operações do Cerrado (GOC) prendeu um homem após ser flagrado construindo uma casa de alvenaria no Parque Ecológico da Asa Sul, na manhã dessa segunda-feira (14).

As autoridades passavam pela encosta da Unidade de Conservação do parque, local considerado Área de Preservação Permanente (APP), quando avistaram o homem levantando o alicerce de uma casa. Ao ser abordado, o homem não apresentou qualquer licença, permissão ou autorização do órgão ambiental competente.

Após ser questionado sobre a atividade a qual estava realizando, este de pronto afirmou ter sido contratado e que tinha conhecimento da irregularidade do ato, alegando ainda não ter qualquer tipo de permissão ou licença para tal. Ele foi apresentado na 1ª Delegacia, onde foi registrada a ocorrência.