Homem é esfaqueado no Recanto das Emas

Ele foi esfaqueado na perna esquerda e no dorso. A vítima foi encaminhada para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT) consciente e orientado

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, no início da tarde desta segunda-feira (20), um caso de esfaqueamento no Recanto das Emas.

Segundo a corporação, ao chegar no local, a equipe encontrou a vítima, um homem identificado apenas como F.W.C.M., de 20 anos, já caído na pista.

Ele foi esfaqueado na perna esquerda e no dorso. A vítima foi encaminhada para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT) consciente e orientado.

Ainda de acordo com os bombeiros, não há informações sobre o crime. A Polícia Militar do DF (PMDF) foi acionada.