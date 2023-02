UPAs tem 45 atendimentos em terceira noite de carnaval

Samu, hospitais e unidades de pronto atendimento estão de plantão e prestando serviços durante todo o feriado

Foram registradas 45 ocorrências na terceira noite de Carnaval no DF pela rede de urgência e emergência da Secretaria de Saúde (SES). Os serviços são das unidades de pronto atendimento e dos hospitais, entre as 19h de domingo (19) e as 7h desta segunda-feira (20). Dentre os casos, houve perfuração por arma de fogo, por arma branca, por abuso de substâncias lícitas/ilícitas e episódios de agressão física.

Uma base de operações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi instalada próximo à Torre de TV, onde também estão unidades de comando das polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros e Detran. Ali, uma tenda foi responsável pelo acolhimento dos casos simples, enquanto duas ambulâncias ficaram destacadas para transferências de pacientes até as unidades hospitalares.

O Complexo Regulador do Distrito Federal (CRDF) faz os encaminhamentos de acordo com o grau de complexidade de cada caso. Os 13 hospitais e as 13 unidades de pronto atendimento funcionam durante todo o feriadão em regime de 24 horas.

Com informações da Agência Brasília