80 motoristas bêbados são flagrados durante a madrugada

Durante a madrugada do terceiro dia de carnaval, as forças de segurança do Distrito Federal trabalharam reforçaram o efetivo nos eventos. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) participou de ações em quatro pontos estratégicos do Plano Piloto, região com a maior concentração de blocos: Torre de TV, Setor Comercial Sul (SCS), Parque da Cidade e Setor Bancário Norte (SBN).

Foram registrados 48 atendimentos diversos, entre os quais 16 por uso excessivo de álcool, cinco por luxação/fratura/entorse e quatro por emergência psiquiátrica. Os bombeiros atenderam e encaminharam a cuidados médicos, sem casos de gravidade, dez vítimas de agressão com objetos perfurocortantes – todas originárias do Bloco Raparigueiros.

A Polícia Militar apreendeu 27 facas, sete vasilhames de substância entorpecente conhecida como “loló”, quatro canivetes, três tesouras e uma arma de fogo. Também encaminharam duas pessoas envolvidas em ocorrências de esfaqueamento, uma para a 5ª DP e a outra para atendimento do Samu. Em uma das ocorrências, um policial militar ficou ferido, sem gravidade.

A Polícia Civil registrou 75 ocorrências por furtos – a maioria, de celulares -, nove roubos, cinco casos de lesão corporal, duas tentativas de latrocínio e uma de homicídio. Não houve registro de crimes de violência sexual.

O DF Legal, por sua vez, não encontrou irregularidades nas documentações exigidas dos blocos fiscalizados no domingo.

Ações de segurança viária

Durante este Carnaval, os órgãos de trânsito do DF empreendem diversas operações fundamentadas na Lei Seca. O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar abordou 366 condutores e retirou 52 motoristas alcoolizados das vias na madrugada desta segunda-feira. Outros 66 foram autuados por utilizar o celular ao volante, e 23 por serem inabilitados. Foram seis acidentes de trânsito, cinco sem maior gravidade e um com o registro de uma vítima fatal.

Nas operações de fiscalização de trânsito efetuadas pelo Detran no Plano Piloto, Gama e São Sebastião, os agentes autuaram 14 condutores dirigindo sob a influência de álcool, quatro inabilitados e um com a CNH vencida há mais de 30 dias.

Já as equipes de Educação para o Trânsito do Departamento dão suporte a cerca de 2 mil pessoas no Bloco Baratinha, no Parque Cidade, com temas de trânsito consciente para crianças e adultos.

Durante blitz do Departamento de Estradas e Rodagens (DER), na DF-003, os agentes flagraram 14 casos de alcoolemia – um desses com categorização de crime – seis condutores inabilitados, quatro com a CNH vencida e 15 autuados por motivos diversos. Oito veículos foram removidos para o depósito do DER.

O Carnaval do DF está sendo monitorado pelo Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob), que reúne 29 órgãos, instituições e agências do Governo do Distrito Federal (GDF) voltados para segurança, mobilidade, saúde, prestação de serviço público e fiscalização.

Além disso, pelo segundo ano consecutivo, a Secretaria de Segurança Pública e as forças de segurança contam com a estrutura da Cidade Policial, instalada na Torre de TV. O local serve como ponto estratégico de apoio e integração entre as forças e órgãos de fiscalização.

