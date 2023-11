Homem é esfaqueado após discussão na Rodoviária de Brasília

O agressor encontra-se sob custódia na 5ª Delegacia de Polícia (Área Central), enfrentando acusações de tentativa de homicídio

Um homem de 29 anos foi preso após esfaquear um indivíduo, de 34 anos, que o havia insultado com comentários homofóbicos, no último sábado, no mezanino da Rodoviária de Brasília.

De acordo com informações fornecidas pela Polícia Civil, o confronto teve início devido aos insultos direcionados ao autor das facadas. O homem de 29 anos estava dançando os populares “passinhos de funk” no local quando foi alvo de ofensas homofóbicas proferidas pelo outro homem. Em resposta aos xingamentos, iniciou-se uma discussão acalorada, na qual o agressor afirmou estar determinado a “arrumar confusão” e fez ameaças, incluindo a promessa de “furar” o outro rapaz.

O agressor então dirigiu-se a uma lanchonete onde já havia trabalhado, pegou emprestada uma faca e retornou ao local do incidente. Lá, o homem de 34 anos continuou a insultá-lo e tentou removê-lo do mezanino da Rodoviária. Em resposta, o indivíduo de 29 anos partiu para a violência, desferindo múltiplos golpes de faca contra a vítima.

Após o ataque, o agressor fugiu do local, enquanto a vítima foi socorrida e levada ao Hospital de Base, onde recebeu tratamento médico. As autoridades policiais conseguiram identificar o agressor e descobriram seu endereço em Sobradinho II. Os agentes foram até sua residência, onde efetuaram sua prisão.