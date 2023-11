Faixas exclusivas estão liberadas para todos os veículos

Ainda ontem, a Justiça determinou a circulação dos ônibus nos horários de pico, mas isso não aconteceu

Em razão da greve dos rodoviários, que começou nesta segunda-feira (6), o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) liberou as faixas exclusivas para o tráfego de todos os veículos. A liberação vale até o final do movimento grevista.

A greve começou 00h desta segunda-feira, e foi decidida após assembleia dos rodoviários realizada ontem (5). Assim, todos os ônibus foram deixados nas garagens. O Metrô-DF está funcionando normalmente, com o máximo da capacidade.

Ainda ontem, a Justiça determinou a circulação dos ônibus nos horários de pico, por entender que o movimento dos rodoviários tenha sido feito sem um “aviso regular”, além de não prever “fixação mínima de funcionamento de percentuais do transporte coletivo”.

