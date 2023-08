Estação Galeria tem ação pelo Dia Nacional de Combate ao Fumo

Na ação haverá distribuição de folders, kits bucais e orientação sobre alimentação saudável

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), por meio da Subsecretaria de Vigilância Sanitária (SVS), promove evento em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Fumo, nesta terça-feira (29), na Estação do Metrô Galeria. Na ação haverá distribuição de folders, kits bucais e orientação sobre alimentação saudável.

O tema da campanha deste ano é “Sabores e aromas em produtos derivados de tabaco: uma estratégia para tornar a população dependente de nicotina”, definido pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca).

A campanha tem o objetivo de alertar a sociedade sobre o impacto causado pelo uso de aditivos na experimentação, na promoção da iniciação e na captação de crianças, adolescentes e jovens à dependência de nicotina.

Conforme informe sobre o Perfil de Atendimentos no Programa de Controle do Tabagismo no Distrito Federal, em 2022, houve atendimento inicial de 1.650 tabagistas nas unidades de saúde do DF.

Serviço

Dia Nacional do Combate ao Fumo

→ Dia: terça (29)

→ Hora: 15h

→ Local: Estação do Metrô Galeria, localizada no Setor Comercial Sul.

*Com informações da Agência Brasília