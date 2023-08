Homem é detido pela 11ª vez após furto em restaurante no Núcleo Bandeirante

O incidente ocorreu no conjunto A da quadra 03 no Núcleo Bandeirante, gerando ação por parte dos policiais militares do 25º Batalhão

Na manhã desta terça-feira (8), um homem de 45 anos foi preso após ter quebrado a vidraça de um restaurante e subtraído o dinheiro que estava no caixa. Os agentes policiais receberam a informação sobre o arrombamento e imediatamente responderam à ocorrência, conseguindo efetuar a prisão do suspeito. Surpreendentemente, essa prisão marcou a 11ª vez que o homem é detido pelas autoridades. Leia também DF tem unidade de referência para tratamento de pessoas com Atrofia Muscular Espinhal (AME)

PCDF desarticula sonegação fiscal em cinco estados

Autores de homicídio são presos no Recanto das Emas O indivíduo detido possui um histórico criminal extenso, incluindo passagens por roubo, furto e porte de drogas. A prisão mais recente ocorreu na última quarta-feira (2), quando foi detido em flagrante por ter furtado um posto de gasolina próximo à Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB). Ele foi conduzido à audiência de custódia e posteriormente liberado na manhã seguinte. O suspeito foi levado para a 21ª Delegacia de Polícia, onde será processado e terá sua situação legal avaliada pelas autoridades competentes