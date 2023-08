Autores de homicídio são presos no Recanto das Emas

Os autores maiores também foram autuados por corrupção de menores

Na segunda-feira (7), a 27ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal efetuou a prisão em flagrante de dois indivíduos, de 31 e 46 anos, e apreendeu um menor infrator de 15 anos na Região Administrativa do Recanto das Emas. Esses suspeitos são apontados como autores de dois homicídios, sendo um tentado e outro consumado, com o menor infrator envolvido. Os autores maiores também foram autuados por corrupção de menores.

As vítimas dos crimes são um adolescente de 17 anos, que faleceu, e um homem de 21 anos, no caso de tentativa de homicídio. Ambos os incidentes ocorreram no domingo (6), por volta das 18h.

Após uma série de diligências incessantes, a equipe de investigação conseguiu efetuar a prisão em flagrante dos autores e a apreensão do menor infrator. O adolescente falecido foi encontrado em via pública, vítima de múltiplos disparos de arma de fogo, sendo atingido na cabeça e na perna. No local, também foram encontrados diversos estojos deflagrados de munição calibre .380.

As investigações revelaram que o crime teve motivação relacionada a dívidas de drogas, o que levou aos trágicos eventos.