Homem é condenado por espancar e matar amigo no Guará

A briga teria sido motivada pela perda do celular de Bruno, que foi encontrado logo depois por seguranças da feira no local onde ele teria ido urinar

Um homem foi condenado, na última quinta-feira (15), a 12 anos de prisão por assassinar o amigo no estacionamento da Feira do Guará, em 2021.

Segundo o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), Bruno Sales de Melo e Silva espancou Ricardo Menezes Silva com socos e chutes no rosto e cabeça.

A briga teria sido motivada pela perda do celular de Bruno, que foi encontrado logo depois por seguranças da feira no local onde ele teria ido urinar.

A dupla era amiga e teriam se encontrado para beber em um quiosque da feira. Em determinado momento, Bruno notou que seu aparelho celular havia desaparecido, fato que motivou o desentendimento com a vítima. Os dois saíram do estabelecimento comercial e começaram a briga. Foi necessária a intervenção de diversas pessoas para conter o réu, que estava bastante alterado.

A Justiça acolheu a qualificadora proposta pelo MPDFT de motivo fútil.