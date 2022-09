Mais 5 mil brasilienses entram no Auxílio Brasil

Com o adicional das novas famílias, o valor dos recursos transferidos foi de R$ 85 milhões em agosto para R$ 89 milhões em setembro

Mais 5.663 novas famílias se cadastraram no Auxílio Brasil para receberem neste mês. No total, 146.903 famílias brasilienses recebem o benefício.

Segundo o Governo Federal, o valor médio pago no DF é de R$ 609,20 e, com o adicional das novas famílias, o valor dos recursos transferidos foi de R$ 85 milhões em agosto para R$ 89 milhões em setembro.

Em todo o Brasil, o benefício alcançou o recorde de brasileiros atendidos em setembro, passando de 20,2 milhões de famílias no mês passado para 20,6 milhões neste mês. Com isso, os recursos transferidos tendo saltado de R$ 12,1 bilhões em agosto para R$ 12,4 bilhões em setembro, um novo recorde do Auxílio Brasil para um único mês.

Os pagamentos tiveram início nesta segunda-feira (19), para os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 1. O cronograma escalonado de repasses segue de acordo com o calendário oficial, com os beneficiários com NIS de final 2 recebendo o pagamento no dia 20 (terça-feira) e assim sucessivamente, até o dia 30 de setembro, quando ocorre o último pagamento de setembro, para os beneficiários com NIS de final 0.

Setembro também marca o segundo mês do novo valor do Auxílio Brasil, cujo benefício passou, em agosto, a ser de no mínimo R$ 600. Neste mês, o valor médio em todo país é de R$ 607,52.

Desde que começou a ser pago, em novembro de 2021, o Auxílio Brasil já transferiu mais de R$ 72,7 bilhões, recursos que chegam a todos os 5.570 municípios do país. Desde o início do programa, mais de 7,5 milhões de famílias já foram incluídas no Auxílio Brasil.