Homem de 50 anos é atropelado no Buraco do Tatu

O senhor M.I.S.M, 50 anos, foi atropelado na manhã desta quinta-feira (21). O caso ocorreu próximo ao Buraco do Tatu, embaixo da plataforma superior da Rodoviária.

A suspeita é que um veículo, FIAT IDEA, provocou o acidente. O carro estava no local.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência às 08h41 com uma viatura e três militares. A vítima foi encontrada no chão em estado crítico.

A equipe procedeu com o protocolo de trauma, uma vez que o paciente apresentava suspeita de traumatismo cranioencefálico e com sangramento na boca e nariz. Ainda estava desorientado e instável e foi levado ao Hospital de Base de Brasília.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizou a segurança do local após o acidente.