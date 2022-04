Homem é preso por divulgação de fotos íntimas de ex-namorada

A vítima procurou a polícia por estar sendo ameaçada pelo ex-companheiro, que não aceitava o fim do relacionamento

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, na noite de ontem (20), um homem, de nacionalidade paraguaia, de 38 anos, por divulgar, nas redes sociais, imagens íntimas com conteúdo pornográfico da ex-namorada.

A vítima procurou a polícia por estar sendo ameaçada pelo ex-companheiro, que não aceitava o fim do relacionamento. Por vingança, ele dizia que iria divulgar imagens íntimas e mensagens amorosas da vítima.

Segundo a mulher, eles se conheceram pelas redes sociais e a primeira vez que se viram pessoalmente foi em um bar. Neste mesmo dia, o homem a levou para uma mata e tentou ter relações sexuais com a vítima. Com a negativa, o homem abandonou a vítima na mata, que conseguiu ajuda com populares.

“A prisão do acusado ocorreu no momento em que ele iria iniciar a conduta criminosa. Caso seja condenado por divulgar conteúdo pornográfico, o criminoso poderá ficar até cinco anos na prisão”, conta o delegado-chefe da 35ª DP, Laércio Carvalho.

Cumpridas as formalidades legais, o autuado foi recolhido à carceragem da PCDF, onde permanece à disposição da Justiça