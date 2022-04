Trecho da Avenida Comercial de Taguatinga é liberado após reformas

O governador Ibaneis comemora com comerciantes a reabertura do acesso de automóveis na via

A circulação de veículos no cruzamento da Avenida Comercial no sentido Norte/Sul, no centro de Taguatinga, foi liberada nesta quinta (21). O trecho estava interditado devido às obras de construção do Túnel de Taguatinga. O governador Ibaneis Rocha (MDB) visitou o local e comemorou a conclusão da reforma do trecho com os comerciantes e a comunidade local .

O Departamento de Trânsito (Detran-DF) instalou muretas de proteção, semáforos e sinalizações verticais e horizontais no trecho, durante a fase final de obras. Apesar da liberação, as obras de construção do túnel continuam. Esta é a maior obra viária em execução no País e vai beneficiar o transporte em Ceilândia, Plano Piloto e Taguatinga.

De acordo com dados da Secretaria de Obras e Infraestrutura, a Avenida Comercial será liberada no sentido Norte/Sul. Porém, quem dirige no sentido Plano Piloto-Ceilândia não poderá virar à esquerda em direção ao Taguatinga Shopping. A entrada à esquerda (rua das Americanas), em frente ao Banco do Brasil, também ficará proibida para os motoristas que trafegam no sentido Norte/Sul da Avenida Comercial.