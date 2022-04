Ibaneis entrega Catetinho no aniversário de 62 anos de Brasília

A reabertura acontece após a conclusão de reformas na estrutura projetada por Oscar Niemeyer, foram investidos R$ 396,6 mil na reforma

Juliana Dantas e Elisa Costa

Brasília, DF

Museu do Catetinho reabriu para o público nesta quinta (21), como parte das comemorações dos 62 anos de Brasília. Também conhecido como o Palácio das Tábuas, o Catetinho foi a primeira residência de Juscelino Kubitschek. O governador Ibaneis Rocha (MDB) compareceu à cerimônia de reabertura.

O ponto turístico estava fechado há dois anos, devido às restrições impostas pela pandemia da COVID-19. Para Ibaneis, a reabertura do Catetinho representou um marco. “É a superação das famílias, pessoas, desafios, da Covid, esse momento muito aguardado de poder comemorar esses 62 anos de idade. É um dia de renascimento”, declarou.

A reabertura acontece após a conclusão de reformas na estrutura projetada por Oscar Niemeyer. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) investiu R$ 396,6 mil na manutenção do museu. Foram restaurados o piso de cimento do pilotis e os forros do telhado. A construção recebeu pintura nas áreas interna e externa, além da troca de peças de ipê.

Foto: Elisa Costa / JBr

O secretário de Cultura, Bartolomeu Rodrigues, relembrou o legado histórico do Catetinho. “A pressão foi grande para não construir Brasília. Juscelino gostava de desafios e dá para imaginar o que esse lugar testemunhou”, comentou.

A cerimônia de reabertura também contou com as presenças do vice-governador, Paco Britto, e da secretária de Educação, Hélvia Paranaguá. Também compareceram o administrador do Park Way, Maurício Tomaz, o diretor do Departamento de Estradas e Rodagem (DER), Fauzi Nacfur, e o secretário de Governo, José Humberto.

Patrimônio

O Catetinho fica na BR-040, em uma das entradas de Brasília, próxima ao Gama e guarda a história daqueles que trabalharam na construção da cidade. O lugar era a residência temporária de Juscelino Kubistchek, sua equipe e diretores da Novacap, quando vinham à cidade para tratar das obras.

Foto: Elisa Costa / JBr

O dia terá uma programação especial que vai até as 17h. O ponto turístico continuará aberto até o final de semana, a partir das 9h. A visita ao local é gratuita e conta com estacionamento sem cobrança.