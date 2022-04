Apartamento pega fogo no Riacho Fundo II

O prédio precisou ser evacuado e, em cerca de 25 minutos, todos os moradores da edificação já haviam sido retirados do local

Durante a madrugada deste sábado (02), um apartamento no segundo andar de um prédio no Riacho Fundo II pegou fogo.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o prédio precisou ser evacuado e, em cerca de 25 minutos, todos os moradores da edificação já haviam sido retirados do local.

De acordo com os moradores, um casal e um bebê de quatro meses, no momento do incêndio, o prédio estava sem energia e, por isso, uma vela foi deixada em cima da geladeira.

Cinco moradores precisaram de atendimento médico por inalação de fumaça durante o incêndio e foram avaliados no próprio local.

O apartamento onde se iniciou o incêndio teve o teto e as paredes completamente danificados. Os moradores do local foram instruídos a não voltar enquanto a Defesa Civil não fizer a inspeção.

Gama

Poucas horas depois, por volta das 7 horas, um outro incêndio ocorreu na capital, desta vez, no setor Oeste do Gama. Segundo o CBMDF, uma casa pegou fogo e ficou destruída.

Mesmo com a generalização do fogo, com a rápida atuação da equipe de militares, o fogo não se espalhou para as casas vizinhas.

De acordo com a corporação, a casa tinha muito material reciclável em seu interior. Ainda não se sabe o que provocou o incêndio.