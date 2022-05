Homem coloca fogo em Kitnete na Asa Norte

Segundo o proprietário do apartamento, um homem teria entrado no local, ateado fogo e fugido

Uma kitnete na comercial da quadra 707 da Asa Norte pegou fogo na manhã deste domingo (1º).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o apartamento fica no segundo andar do prédio e as chamas se alastraram pela sala, onde havia um sofá cama, roupas de cama e outros objetos não identificados.

No momento do incêndio, havia uma pessoa no apartamento que não se feriu. Segundo o proprietário, um homem teria entrado no local, ateado fogo e fugido.

Após o controle das chamas, foi realizado a ventilação do ambiente para retirada de fumaça e o rescaldo.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada e investiga o caso.