PMDF apreende 1kg de maconha em baú de moto no Lago Sul

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreendeu, ontem (30), um quilo de maconha com um grupo de motociclistas no Lago Sul. A maior parte da droga estava escondida no baú de uma das motocicletas.

A apreensão aconteceu durante patrulha de rotina na EQL 6/8 e os militares avistaram um grupo de motociclistas na área verde. Um deles ficou extremamente incomodado com a presença da polícia.

A equipe revistou o grupo e encontrou uma porção do entorpecente no bolso da calça de um dos motociclistas e outra porção na cueca dele. Ao revistar a moto, os policiais encontraram o tijolo de maconha.

O motociclista foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Os policiais o encaminharam para a 1ª Delegacia de Polícia, na Asa Sul.