Aberta 4ª Campanha de Castração de Cães e Gatos de 2022

Caso seja necessário, o tutor deverá solicitar o reagendamento da cirurgia diretamente ao estabelecimento escolhido

A 4ª Campanha de Castração de Cães e Gatos será promovida neste mês pelo Instituto Brasília Ambiental. Quinta e sexta-feiras (21 e 22) são dias de fazer o cadastro presencial na Administração Regional de Ceilândia, enquanto nos dias 28 e 29 as inscrições poderão ser feitas na Administração Regional do Gama.

Ao todo, serão oferecidas 3.014 vagas com cirurgias previstas para o período de 9 de agosto a 15 de setembro.

Para atendimento nas clínicas Animais Hospital Veterinário (Ceilândia) e Dr. Juzo (Samambaia), que somam 1.738 vagas, os interessados deverão comparecer à Administração Regional de Ceilândia. O cadastro para gatos e gatas será realizado na quinta-feira (21), enquanto cachorros e cadelas deverão ser cadastrados na sexta (22), ambos a partir das 8h.

Já as 1.276 vagas para castração na Clínica Coração Peludinho (Gama) serão disponibilizadas, nos dias 28 e 29 deste mês, na Administração Regional do Gama. De acordo com o cronograma, o cadastramento também será a partir das 8h, com o primeiro dia destinado aos cachorros e cadelas e o segundo aos gatos e gatas.

A distribuição de senha será feita por ordem de chegada, mediante posição na fila, não sendo necessário levar o animal no dia da inscrição. Cada tutor – desde que seja maior de 18 anos e morador do Distrito Federal – poderá cadastrar dois caninos e quatro felinos.

A lista de contemplados, com as respectivas datas de cirurgia, será publicada até 5 de agosto. O resultado também estará anexado nos murais das respectivas administrações regionais para verificação da população.

Reagendamento

Caso seja necessário, o tutor deverá solicitar o reagendamento da cirurgia diretamente ao estabelecimento escolhido. O novo atendimento terá de ser prestado em até 30 dias da data inicialmente agendada, exceto para animais em tratamento veterinário, em que o período passa a ser de até 60 dias. Se não houver disponibilidade para mudança do agendamento no prazo estipulado, o tutor deverá solicitar o cancelamento, em até dois dias úteis antes da cirurgia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações da Agência Brasília