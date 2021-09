‘Oportunidade para construir a vida’, diz Ibaneis sobre Jovem Candango

O programa Jovem Candango visa promover a formação técnico-profissional do aprendiz, por meio de atividades práticas e teóricas, compatíveis com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, incorporando a aprendizagem à Administração Pública

Na manhã desta terça-feira (14), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), participou da cerimônia de boas-vindas aos novos integrantes do programa Jovem Candango. O evento aconteceu no Auditório do Centro de Convenções Ulysses Guimarães. “Só quem passa por dificuldades sabe como é dar o primeiro emprego para uma pessoa […] essa oportunidade para os 1800 cadastrados é para construir uma vida”, disse Ibaneis Rocha.

“O programa coloca os jovens no primeiro emprego em um ambiente qualificado. Esperamos que a partir daí eles tenham oportunidades, concluam os estudos e toquem a vida”, afirmou Ibaneis Rocha sobre o programa.

O programa Jovem Candango visa promover a formação técnico-profissional do aprendiz, por meio de atividades práticas e teóricas, compatíveis com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, incorporando a aprendizagem à Administração Pública, por meio da convivência e fortalecimento de vínculos e garantindo a promoção da integração ao mercado do trabalho

“Não pensem que vão encontrar facilidades na vida, mas sim oportunidades que devem ser aproveitadas. Buscamos a maior quantidade de jovens trabalhando dentro de nossa secretarias e instituições. Tendo uma assinatura na carteira de trabalho”, destacou Ibaneis Rocha.

A Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração (Renapsi) e o Centro Espírita Fraternidade Jerônimo Candinho (OSJC) são as instituições responsáveis pela coordenação do projeto, já que foram selecionadas pela Secretaria de Esporte e Lazer, por meio de chamamento público

Além de autoridades do Governo do Distrito Federal (GDF), participaram do encontro os atletas do DF que representaram o Brasil nos jogos olímpicos de Tóquio Kwan Figueiredo, Caio Bonfim e Raiane Soares. Eles foram homenageados pelo governador.

Jovem Candango

São 1800 vagas para todo o DF, distribuídas assim:

