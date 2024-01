Homem atropela cunhada e é preso

Ao ser questionado, o motorista confirmou ter atropelado a mulher e justificou o ato como vingança por ela ter traído seu irmão em um bar

Um homem foi preso após atropelar a cunhada na madrugada desta terça-feira (23), na EQNM 2/4, em Ceilândia.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por volta das 4:30, a corporação foi acionada para atender o atropelamento. Porém, ao chegar no local, nem a vítima e nem o carro foram encontrados.

Após buscas, o veículo e seu dono foram encontrados na QNM 04. Ao ser questionado, o motorista confirmou ter atropelado a mulher e justificou o ato como vingança por ela ter traído seu irmão em um bar.

Ainda de acordo com a PMDF, o suspeito ainda admitiu que tinha a intenção de golpear a mulher com um facão, que foi encontrado dentro do carro.

A vítima foi localizada e confirmou que havia sido atropelada, mas negou atendimento médico. Ambos foram conduzidos para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II (Deam II), onde o homem foi autuado por tentativa de feminicídio vinculado a Lei Maria da Penha.