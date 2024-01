Tiroteio em Planaltina deixa duas pessoas feridas

Ambas as vítimas apresentaram perfurações, mas foram levadas com vida ao Hospital Regional de Planaltina para atendimento

Por volta das 10h30 desta terça-feira (23), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender uma ocorrência de tiroteio na quadra 44/45 do bairro Nossa Senhora de Fátima, na Unidade de Internação de Planaltina.

A unidade de internação recebe jovens em cumprimento de medidas socioeducativas estritas. De acordo com informações preliminares, o tiroteio ocorreu do lado de fora do complexo penitenciário. Um homem foi baleado pelas costas e tentou correr para dentro da unidade, pulando o muro do estacionamento, e foi nesse momento que servidores que trabalham no local viram e chamaram os bombeiros e a polícia para ajudar.

Um segundo homem tentou correr atrás do primeiro, e nessa perseguição, servisores da limpeza quase foram atingidos também.

Dentre as vítimas estava uma mulher de 40 anos, que foi encontrada pelos bombeiros no mato, apresentando escoriações na bochecha direita e com uma perfuração no pescoço, e queixava-se de dormência no braço, por isso, foi levada para o Hospital Regional de Planaltina.

O homem que conseguiu pular o muro não teve a idade revelada, mas sabe-se que era maior de idade. Ele foi encontrado com duas perfurações e também recebeu atendimento hospitalar. A dinâmica da ocorrência não foi informada.